Ne luăm „Adio“ de la acrobațiile delfinilor?

10:54:11 / 14 Aprilie 2017

In sfarsit...

Incepem sa ne civilizam si noi! Locul TUTUROR animalelor este in libertate, ele nu sunt "jucariile" noastre, ale oamenilor, aceste institutii cum sunt circurile. gradinile zoo, delfinariile, sea world-urile, trebuie sa ramana niste curiozitati ale trecutului. Omenirea trebuie sa evolueze si sa recunoasca faptul ca toate fiintele de pe aceasta Planeta au aceleasi drepturi la viata si liberate ca si noi. Cu atat mai mult, aceste mamifere sociabile si extrem de inteligente, cum sunt delfinii, nu trebuie tinute prizoniere in bazine mici de ciment, si silite sa faca niste idiotenii doar pentru asa-zisul amuzament al oamenilor. Sper ca aceasta noua abordare va presupune in primul rand eliberarea acestor animale din captivitate, fiindca nu poti sa studiezi comportamentul natural al acestora tinandu-le captive si astfel vom ramane doar la stadiul intentiilor frumoase. Oricum, felicitari pentru acest (mic) pas inainte!