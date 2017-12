Ne mor bebeluşii la fel ca în ‘90

Statisticile oficiale arată că, în România anului 2010, mor la fel de mulţi bebeluşi în spitale ca şi în 1990, în ciuda faptului că rata mortalităţii infantile, per ansamblu, s-a diminuat de peste patru ori în acest interval de timp, susţine deputatul PSD Mugurel Surupăceanu. “România e, totuşi, ţara cu cea mai mare mortalitate infantilă din UE, conform statisticii Eurostat”, spune deputatul, într-un comunicat. Faptul că rata generală a mortalităţii infantile a scăzut de patru ori din 1990 până în prezent, iar cea a mortalităţii neonatale (0-29 zile) a rămas oarecum constantă, aşa cum arată datele Institutului Naţional de Statistică, înseamnă că s-au făcut progrese numai în segmentul postneonatal (1 lună - 11 luni). În segmentul din urmă, copiii sunt îngrijiţi şi trataţi preponderent la domiciliu, nu şi în cel neonatal, care corespunde, în linii mari, perioadei de spitalizare a micuţilor, mai ales a celor născuţi prematur. Astfel, peste jumătate din copiii cu vârsta sub un an continuă să moară în spitalele româneşti! “Din nefericire, sub oblăduirea unui executiv ai cărui membri, în frunte cu preşedintele ţării, se tratează mai degrabă în străinătate, asemenea cazuri tind să devină, prin puterea exemplului, dar şi a tristei realităţi interne, o nedorită regulă”, arată deputatul.