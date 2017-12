Ne mor copiii...

România se află pe primul loc între statele membre ale UE în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, arată un studiu lansat ieri de Organizaţia Salvaţi Copiii. Potrivit preşedintelui executiv al organizaţiei, Gabriela Alexandrescu, în lume, un copil moare la patru secunde şi două milioane mor în prima zi de viaţă, iar 63% dintre cauzele de mortalitate ar putea fi prevenite. La nivel mondial, organizaţia şi-a propus ca în cinci ani să nu mai moară niciun copil din cauze care pot fi prevenite. Alexandrescu a menţionat că în 1990 erau 8.471 de decese pe an la copii, iar acum sunt 2.078, înregistrându-se o scădere. Cu toate acestea, România se menţine pe un loc fruntaş la mortalitatea infantilă, cu 9,8 decese la o mie de născuţi vii. Singura ţară care are o valoare apropiată de a noastră este Bulgaria. „Cele mai frecvente cauze de mortalitate la grupa zero - un an sunt cele ale aparatului respirator din cauze prenatale, la grupa 1 - 4 ani cele mai frecvente cauze de mortalitate sunt intoxicaţiile, accidentele de maşină, înecul, dar şi tumorile care apar în număr mare”, a spus, la rândul său, vicepreşedinte al Organizaţiei Salvaţi Copiii, dr. Mihai Gafencu. Medicul s-a referit la necesitatea analizării cauzelor care pot fi prevenite şi la necesitatea creşterii numărului asistenţilor comunitari, care ar trebui să fie mai implicaţi şi să colaboreze cu medicul de familie. La rândul său, dr. Adrian Crăciun, şeful Secţiei de neonatologie de la Institutul Cantacuzino, a arătat că aproximativ 40% din sarcinile premature se datorează lipsei de supraveghere medicală. El a accentuat că un copil născut prematur necesită îngrijiri speciale cu costuri mari. Astfel, pentru un născut de 28 de săptămâni cu o greutate de 1.000 de grame costurile ajung la 125.000 de euro, sumă greu de suportat de către stat.