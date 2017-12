Ne mor eroii acasă

Procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări în legătură cu accidentul din județul Argeș soldat cu decesul a trei militari, după ce un camion s-a răsturnat într-o prăpastie. Camionul, ultimul dintr-o coloană de patru vehicule militare care se deplasa dinspre Cincu spre Câmpulung, s-a răsturnat în afara carosabilului, în apropiere de localitatea Valea Urdei, județul Argeș. Trei militari aflați în camion au murit, ceilalți fiind răniți.

Potrivit MApN, militarii decedați sunt plutonierul-major Mihai Ionuț Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catană și caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader. Plutonierul-major Mihai Ionuț Toma avea 38 de ani și era necăsătorit. Era veteran al teatrelor de operații, cu două misiuni executate în Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2002. Caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader era în vârstă de 32 de ani, era căsătorit și avea un copil. Executase o misiune în teatrul de operații din Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2008. Caporalul clasa a III-a George-Emilian Catană avea 40 de ani și era angajat al MApN din anul 2002. Era căsătorit și avea un copil.

Intervenţia a fost dificilă din cauza terenului accidentat şi a prăpastiei adânci în care a căzut camionul. "Este vorba despre 18 militari care aparţineau unităţii Vânători de munte Câmpulung Muscel. S-au răsturant, prăpastia are o adâncime de 30-40 m, este amplasată pe raza localităţii Dâmbovicioara, spre Fundata, pe DN 73. La 21.37 am primit noi anunţul pentru accident, la 21.40 s-a activat planul roşu la nivelul judeţului Argeş. Din cei 18 militari, 6 au fost scoşi din autocamion. Din informaţiile pe care le am, camionul venea de la Cincu, de la un exerciţiu. Este o intervenţie dificilă dată fiind adâncimea prăpastiei", a declarat aseară pentru MEDIFAX Carmen Dan.

În ceea ce priveşte militarii răniţi, toţi sunt în stare stabilă şi se află internaţi în spitale militare. Doi dintre ei se află în îngrijirea medicilor de la Spitalul Militar de Urgenţă “Regina Maria” din Braşov, unul la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu” din Piteşti, iar ceilalţi şase au fost transportaţi la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucureşti.

Premierul Mihai Tudose s-a arătat nemulţumit de modul în care s-a intervenit la accident, spunând că echipajele nu au fost dotate cum trebuie. De asemenea, potrivit lui Raed Arafat, nu avem un elicopter SMURD care să poată acţiona pe timp de noapte.

Ne mor eroii acasă și asta ar trebui să dea de gândit!

