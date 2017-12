Ne pleacă medicii cardiologi din ţară!

12:26:49 / 03 Iunie 2014

Ptr Guliver

Dupa cite s-au intimplat in sanatate in ultimul timp(unele FAPTE comparabile cu crima altfel nu se poate defini furtul de medicamente de la bolnavii incurabili),sumele confiscate,vilele si luxul orbitor cel putin ptr moment m-as abtine sa ma dau cocos,iar daca fiecare dintre noi am ameninta cu plecatul nu ajungem nicaieri.Sondajele arata ce impresie are populatia despre chestiunea in cauza :REVOLTA TOTALA !