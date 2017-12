Ne pregătim să cumpărăm vaccinul antigripal

Ministerul Sănătăţii (MS) a demarat procedura de achiziţie pentru un milion de doze de vaccin antigripal destinate sezonului rece 2011-2012, iar imunizarea populaţiei, va începe, ca în fiecare an, la sfârşitul lui octombrie, au declarat specialişti din cadrul instituţiei. „Imunizarea populaţiei se face în sezonul pregripal, respectiv înainte de jumătatea lunii noiembrie, când deja încep să apară primele cazuri. În primă fază va începe imunizarea gratuită a persoanelor aflate în grupe de risc, respectiv copii, vârstnici sau cei care suferă de anumite afecţiuni cronice”, a precizat consilierul ministrului Sănătăţii, prof. dr. Geza Molnar. Reprezentanţii MS spun că au început din timp procedura de achiziţie a vaccinurilor, deoarecea aceasta poate dura între 30 şi 60 de zile. „Institutul Cantacuzino are pregătită cantitatea de vaccin necesară, urmează etapa de înfiolare” , asigură reprezentanţii MS. La rândul său, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în România, dr.Victor Olsavszky, a precizat că, până în momentul de faţă, nici în emisfera nordică şi nici în cea sudică nu au fost raportate focare de gripă. „Este prea devreme. Structura vaccinului va fi aceeaşi ca cea de anul trecut, se foloseşte aceeaşi tulpină de virus”, a adăugat dr. Olsavszky. Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) estimează că, în medie, aproape 40.000 de persoane mor prematur în fiecare an de gripă în UE. Epidemiile anuale de gripă sunt asociate cu mortalitate ridicată, mai ales la persoanele care au peste 65 de ani şi la cei cu afecţiuni medicale cronice. Severitatea infecţiei cu virusul gripal poate varia de la an la an, în funcţie de caracteristicile virusului. De asemenea, gripa poate avea o evoluţie clinică severă la persoanele de orice vârstă cu afecţiuni cronice pre-existente. În unele studii este de asemenea dovedit că apar forme foarte severe la copiii mai mici de doi ani şi la femeile gravide. În plus, gripa poate provoca exacerbări ale bolii pulmonare şi cardiovasculare la persoanele care suferă de aceste afecţiuni şi poate duce la deces prin insuficienţă cardiovasculară şi cerebrovasculară.