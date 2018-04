Ne rupe ROBOR-ul! Cu cât plătesc mai mult românii în fiecare lună

Banksterii vin cu veşti bune pentru ei şi proaste pentru românii care au credite. Cu cât mai mari creditele, cu atât mai nefericită vestea. A crescut din nou ROBOR-ul, iar asta înseamnă, desigur, bani mai mulţi care ajung la bănci. Adicătelea, fiecare client al băncilor are de dat în fiecare lună, nişte bănuţi în plus, sume deloc de neglijat. La un credit luat pentru Prima Casă, spre exemplu, românii pot scoate din buzunar şi în jur de 200 – 300 de lei în plus în fiecare lună.

ÎN TERMENI BANCARI Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi pe piaţa interbancară la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cât era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani şi jumătate. O valoare apropiată de nivelul de marţi a acestui indice a fost înregistrată în 27 octombrie 2014, respectiv 2,33%. În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut până la 2,52%, de la nivelul de 2,49% înregistrat luni. De asemenea, ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a crescut uşor de la 2,56% la 2,57%, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns marţi la 2,62%, de la 2,60%, nivel înregistrat luni. „Soluția în economia noastră este că ceea ce s-a dezvoltat pe parte de venituri s-a încheiat. Lucrul acesta este unul dintre motivele care, pe partea de inflație, a contribuit. Este o chestiune care trebuia făcută, să dam drumul la partea de investiții. Bani sunt. Această țară nu a avut niciodată probleme pe partea de bani”, a spus ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

ÎN TRADUCERE LIBERĂ Şi dacă acest paragraf nu vă spune mare lucru, haideţi să citim traducerea. ROBOR-ul face parte din formula de calcul a dobânzii, iar creşterea sa afectează toţi românii care au credite în moneda națională cu dobândă variabilă. Vor fi afectați de creșterea ratelor atât cei cu credite în lei obținute prin Programul „Prima Casă“, cât și cei cu credite imobiliare sau ipotecare în lei, precum și cei cu credite de nevoi personale la care dobânda este variabilă, în funcție de indicele ROBOR la trei luni sau la şase luni.

CINE NU ESTE AFECTAT Simplu! Cei care au contracte de credit cu dobândă fixă pe toată perioada contractului nu sunt afectaţi în niciun fel de variația indicelui respectiv.

Cei care au contracte care stipulează ROBOR la trei luni (ROBOR 3M) vor suferi o modificare a sumelor pe care le au de dat la bancă din trei în trei luni, adică de patru ori pe an. Pe cale de consecinţă, ROBOR 6M schimbă sumele lunare de două ori pe an.

CE ESTE ROBOR, BAU-BAU-UL PREZENTULUI FINANCIAR AL ROMÂNILOR

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) înseamnă, de fapt, rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară. Valoarea ratei pe care o aveţi la un credit în lei se calculeaza în funcţie de ROBOR (la trei luni sau şase luni) plus o marjă procentuală care reprezintă riscul clienţilor respectivei bănci şi marja de profit pe care banca o vrea. Potrivit specialiştilor, indicele se calculează ca o medie a dobânzilor interbancare la care zece bănci stabilite de Banca Națională a României (BNR) se împrumută între ele. Valoarea ROBOR se comunică în jurul orei 11.00, în fiecare zi, de către BNR.