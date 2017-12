Ne schimbăm permisul dacă schimbăm domiciliul?

09:28:25 / 18 Februarie 2017

Musai trebuie schimbat permisul

Va explic de ce. Daca aveti de exemplu domiciliul vechi in Arges si va mutati in CLUJ, unde va schimbati doar cartea de identitate, si vi se retine permisul de conducere in orice localitate, il puteti ridica doar de la unitatea emitenta (in exemplul de aici in arges)...