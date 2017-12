Ne ţinem după Europa şi la... preţuri

Consiliul Concurenţei (CC) monitorizează preţurie la alimente, care au urcat semnificativ în ultimele luni, mai mult decât în UE, dar nu va declanşa o investigaţie până nu va observa un trend mai lung, a declarat preşedintele instituţiei, Bogdan Chriţoiu, adăugând că nu doreşte scumpiri nejustificate. \"Avem reflexul să ne uităm în trecut (...) şi vedem că preţurile alimentare în România au fost relativ ok, au crescut mai încet decât la produsele nealimentare şi mai încet decât în restul Europei. Acum nu mai este aşa. În ultimele luni preţurile alimentare au urcat mai mult decât în UE. Este un lucru la care trebie să fim atenţi, nu putem trage o concluzie după un interval aşa de scurt\", a spus Chiriţoiu la conferinţa \"Food Retail in Romania: Opportunities&Challenges\", organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Agenţia Mediafax. El a explicat că analizele CC au de obicei un interval mai mare decât câteva luni, iar pentru declanşarea unei investigaţii este nevoie de o observaţie mai îndelungată. \"Dar ne este tuturor frică că pe fondul secetei şi crizei internaţionale vor exploda preţurile în interior (...) Nu negăm că există o legătură între pieţele din România şi cele din UE sau preţurile globale. Trăim într-o piaţă globalizată (...) Dar nu vrem ca o criză de pe plan mondial să fie folosită pentru majorări nejustificate ale preţurilor\", a explicat Chiriţoiu. Rata anuală a inflaţiei a atins maximul din acest an, 5,33% după ce în septembrie preţurile au crescut cu 1,18%, ca urmare a scumpirii alimentelor. Dintre alimente cel mai mult s-au scumpit legumele (cu 9,85% faţă de august), de departe cea mai mare creştere a preţurilor fiind consemnată la cartofi - 27,4%. Preţul fructelor a urcat cu 5,04%, iar cel al ouălor cu 7,23%. Banca Naţională a României prognozează pentru acest an o rată a inflaţiei de 3,2%, ţinta fiind de 3%, cu interval de variaţie de plus/minus un punct procentual.