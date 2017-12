Ne trăim viaţa alături de radiaţii!

Numeroase activităţi zilnice, chiar şi cele mai banale, ne expun radiaţiilor, spun specialiştii. De exemplu, dacă mâncaţi o banană vă iradiaţi cu 0,1 microsieverţi, o radiografie dentară vă iradiază cu cinci microsieverţi, iar una a pieptului cu o sută de microsieverţi, arată un grafic al radiaţiilor la care putem fi expuşi în viaţa de zi cu zi. Sievertul (simbol: Sv) reprezintă doza de iradiere, evaluând cantitativ efectele biologice ale radiaţiei, de asemenea el fiind cel care măsoară cantitatea de radiaţii absorbite de o persoană. Şi exemplele nu se opresc aici. Dacă locuiţi într-o clădire din piatră, cărămidă sau beton timp de un an, vă expuneţi unor radiaţii de 70 de microsieverţi, iar doza de radiaţii pe care o persoană o absoarbe din alimente în timpul unui an este de 400 de microsieverţi.

Fumătorii sunt expuşi, de asemenea, radiaţiilor, în cazul lor riscul să se dezvolte în organism o tumoră malignă fiind uriaş. Mai exact, spun specialiştii, fumatul unui pachet şi jumătate de ţigări în fiecare zi timp de un an cauzează absorbţia a 36 de milisieverţi, iar la 100 de milisieverţi există riscul dezvoltării cancerului. Dacă doza anuală ajunge la 500 de milisieverţi, o persoană din 250 poate dezvolta cancer. La o radiaţie de 2.000 de milisieverţi într-un an, o persoană poate avea simptome de greaţă şi vomă, însă se va recupera. O doză de 10.000 de milisieverţi absorbiţi într-un an este considerată fatală. În radioterapia pentru cancer este folosită o doză de 20.000 de milisieverţi.