Ne trebuie o economie 4x4!

ROBOR la trei luni ar putea scădea spre finalul anului la 3,1%, dar, pe termen lung, trendul este de creştere, putând ajunge la 3,5% - 3,6% anul viitor şi spre 4% în 2020, consideră, analistul OTP Bank România Csaba Balint - „Dobânda a crescut puternic din mai multe motive. Lichiditatea a dispărut, condiţiile externe s-au înrăutăţit, de aceea ne aşteptăm să vedem pe termen scurt corecţii. Putem să vedem scăderi. Pentru decembrie, având în vedere că statul cheltuieşte mai mult, s-ar putea ca ROBOR-ul la trei luni să scadă la 3,1%. În general, dacă ne uităm la ce se întâmplă în zona euro şi în Statele Unite ale Americii, trendul este de creştere, chiar dacă nu în ritmul văzut până acum“. În ceea ce privește creşterea economică, Balint estimează că ea ar putea fi de 4% în 2018 şi de 3,8% anul viitor, urmând să coboare spre 3,3%, în 2020. El mai spune că și riscul de recesiune este în creștere și s-ar putea materializa la finele lui 2019 sau în 2029; totuși, analistul OTP apreciază că probabilitatea este redusă, de circa 20% - „Vremurile încep să se schimbe. Datele din primul trimestru au fost mai slabe decât am fi aşteptat. Economia a frânat mai brusc, dar nu am schimbat prognoza de creştere pentru anul acesta, ci am rămas cu 4%. Este important să evidenţiem că am luat premiul pentru creştere economică, dar nu mai avem nevoie de astfel de premii. Aş zice că dacă până acum am avut o Dacia Logan, care se mişcă mai repede, de acum încolo vom avea nevoie mai degrabă de o Dacia Duster, care este mai stabilă. În cazul în care apar dificultăţi, putem trece mai uşor prin ele“. Potrivit analizelor băncii, inflaţia îşi poate atinge maximul în jurul nivelului actual şi ar putea să se tempereze la 3,6% la sfârşitul acestui an, deoarece efectul de bază al unor măsuri excepţionale anterioare va dispărea. În 2019, inflaţia se poate stabiliza aproape de pragul de 3%, uşor peste limita de toleranţă a BNR, deoarece presiunile provenite din piaţa strânsă a forţei de muncă rămân puternice, iar la nivel mondial preţurile de consum recuperează. Rata de referinţă este de aşteptat să ajungă la 2,75%, la sfârşitul lui 2018.