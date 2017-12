Ne vom promova turistic la Tokyo şi Tel Aviv

România va deschide în acest an trei birouri de promovare turistică la Tokyo, Tel Aviv şi Bruxelles, dar va renunţa la activitatea din Paris, a declarat Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism. „Va fi deschis un birou de promovare turistică a României în Japonia. Avem în analiză şi câteva persoane, pentru că am vrea să ştie japoneză. Aş vrea ca în luna septembrie, când va avea loc târgul de turism din Japonia, să avem şi biroul deschis", a spus ministrul. Totodată, în primăvara acestui an va fi deschis un birou de promovare în Israel, care în 2013 a fost a cincea ţară din care au provenit turiştii străini în România. „Chiar dacă iniţial era propus Dubai, vrem să facem o schimbare. Pe de o parte, din Israel nu avem nevoie de vize, pe când din Dubai este nevoie. Pe de altă parte, avem o comunitate foarte mare de români şi un interes foarte mare“, a afirmat Grapini. Tot în prima jumătate a anului anul va fi închis biroul din Paris, dar va fi deschis unul la Bruxelles, care să acopere Franţa, Belgia şi Olanda. „Biroul de la Paris nu prea a funcţionat cum trebuie până acum, a fost ineficient. Am văzut câteva birouri de turism care nu mi-au plăcut, cum ar fi Spania sau Franţa. Nu mi-a plăcut activitatea de acolo. Am cerut şi un punct de vedere al ambasadelor, cum a colaborat biroul de turism de acolo cu ambasada. De la Madrid am primit numai referinţe negative“, a mai spus ministrul. România are nouă birouri de promovare turistică în străinătate, la New York, Paris, Berlin, Londra, Roma, Madrid, Moscova, Viena şi Varşovia.