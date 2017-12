Ne-așteaptă noi majorări de taxe?

Analiştii BCR nu elimină posibilitatea creșterii altor impozite în România în acest an, în afara celui pe venit, şi privesc cu scepticism execuția bugetară și capacitatea țării de a atinge ținta de deficit structural asumată pentru 2015, de 1% din PIB şi de 1,8% pe cash. Consiliul Fiscal, singurul organism independent care emite opinii-expert cu privire la bugetul de stat și execuția bugetară, arată că veniturile aferente lui 2015 sunt supraevaluate cu 0,6% din PIB, adică 4,2 miliarde lei. În schimb, cheltuielile sunt subdimensionate cu circa 0,7% din PIB (sau 4,9 miliarde lei), notează economiştii BCR. Ei apreciază că „partea descriptivă a bugetului pe 2015 este în general o copie fidelă a celui anterior, fiind o colecție de cifre și ținte generale, din care lipsesc elementele de detaliu care să-l facă mai digerabil“ şi subliniază că bugetul fundamentează consolidarea fiscală în mare măsură pe scăderea cheltuielilor de personal și a celor cu bunurile și serviciile - „Privim cu multă precauție modul în care Guvernul intenționează să continue consolidarea fiscală - cerută de Comisia Europeană - concomitent cu creșterea volumului investițiilor, atât timp cât colectarea veniturilor la buget rămâne sub 32% din PIB“. CR estimează că economia României va creşte cu 2,2% în acest an şi cu 2,7% anul viitor.