Ne-a părăsit celebrul Omar Sharif

Unul dintre cei mai titraţi actori ai tuturor timpurilor, unul dintre cei mai importanţi martori ai evoluţiei acesteia, actorul de origine egipteană Omar Sharif, celebru pentru roluri din filme precum "Lawrence al Arabiei" şi "Doctor Jivago", a murit la vârsta de 83 de ani, în urma unui infarct. Purtătorul de cuvânt al artistului, Steve Kenis, a anunţat că actorul a murit într-un spital din Cairo, vineri, potrivit bbc.com. În luna mai a acestui an, fiul lui Omar Sharif declara, într-un interviu acordat ziarului spaniol „El Mundo“, că actorul avea pierderi de memorie şi s-a retras din activitate din cauza maladiei Alzheimer, de care suferea. "Tatăl meu are Alzheimer. Este dificil de stabilit în ce stadiu este boala sa. Este evident că starea sa de sănătate nu se va îmbunătăţi, ci va deveni din ce în ce mai rea", a spus fiul lui Omar Sharif. Tarek El-Sharif a precizat că tatăl său se lupta de trei ani cu această maladie şi a ajuns chiar să confunde numele filmelor sale. "Încă ştie că este un actor faimos. Pierderile sale de memorie afectează aspecte specifice, detalii precum momentul în care a fost într-un anumit loc sau cu cine a jucat într-un anumit film. Sunt perioade în timpul zilei când se simte mai bine şi alte perioade în care este confuz", a spus, la momentul respectiv, fiul lui Omar Sharif. Acesta a mai afirmat că tatăl său întreba uneori de mama sa, actriţa Faten Hamama, uitând că aceasta a murit în luna ianuarie a acestui an.

Omar Sharif a jucat în filme devenite clasice ale cinematografiei anilor '60: "Lawrence al Arabiei", pentru care a obţinut o nominalizare la Oscar în 1964, şi "Doctor Jivago". A fost recompensat cu un premiu César pentru cel mai bun actor în 2004, pentru "Domnul Ibrahim şi florile Coranului".