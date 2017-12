„Ne-am învăţat lecţia după ce ne-a eliminat Tirol”

După meciul tur dintre CVM Tomis Constanţa şi DOC Stap Orion Doetinchem, cîştigat clar de gazde, atmosfera în cele două tabere era diferită. Olandezii erau complet dezolaţi de înfrîngere, dar mai ales de maniera în care au pierdut. „Sîntem foarte dezamăgiţi! Nu mă deranjează atît rezultatul, cît faptul că nu am reuşit să intrăm în joc încă de la început. Am avut multe probleme, iar împotriva unei echipe de valoare trebuie să fii foarte bine pregătit. Păcat, pentru că în sala din Constanţa este o plăcere să joci volei”, a declarat Bas Hellinga, căpitanul lui Orion. „Constanţa a jucat foarte bine şi noi nu, cred că astfel poate fi rezumat acet meci. Nu am fost pregătiţi pentru o partidă atît de grea şi sîntem cu toţii foarte dezamăgiţi. Sper să jucăm mai bine miercurea viitoare”, a spus şi antrenorul principal al oaspeţilor, Henk Hansma.

Mulţumiţi de victorie, constănţenii sînt optimişti înaintea returului. „Ne doream un 3-0 în tur, dar nu ne aşteptam. Ştiam că va fi un meci greu, însă noi ni l-am făcut uşor prin evoluţia noastră. Cu siguranţă Orion va juca mai bine în Olanda, dar consider că noi avem prima şansă la calificare”, crede Radu Began, căpitanul Tomisului, completat de antrenorul principal Stelio De Rocco: „Am jucat foarte bine astăzi (n.r. - ieri), din punct de vedere mental am fost superiori. Am pus multă presiune încă de la început şi cred că sîntem capabili să evoluăm şi mai bine! Obiectivul nostru a fost să jucăm mai bine decît am făcut-o cu Tirol şi cred că ne-am învăţat lecţia după ce ne-au eliminat austriecii. Am înţeles cît de important este să cîştigi cît mai clar meciul de pe teren propriu în Cupele Europene. Am învăţat multe din acea eliminare şi cred că am reuşit să nu mai greşim la fel de mult ca atunci, în primele două seturi. Cred că fiecare jucător şi-a făcut foarte bine treaba şi că astăzi am fost cu adevărat o echipă!” La rîndul său, preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, a privit cu optimism moderat succesul împotriva olandezilor: „Nu pot să spun că sînt fericit după această victorie, ci doar satisfăcut, pentru că deocamdată formaţia olandeză n-a arătat cu adevărat a fi o echipă. Noi am fost superiori la toate capitolele, mai ales la atac, dar asta şi pentru că adversarul nu s-a ridicat la valoarea echipei din Innsbruck. Vă spun sincer, nu am emoţii pentru meciul retur!”