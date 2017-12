Cine este de fapt Mihail Neamţu, preşedinte fondator al Partidului Noua Republică (PNR) şi catalogat de Traian Băsescu ca fiind printre „oamenii politici de viitor” din România? Un tânăr idealist, care a mărturist cu nonşalanţă că a avut simpatii legate de mişcarea legionară din România, pe vremea când se afla pe băncile şcolii. El mai spune că în adolescenţă urmărea Memorialul Durerii şi poveştile foştilor deţinuţi politici, fiind impresionat de mărturiile acestora. \"M-am dus la filiala din Arad a acestei asociaţii a foştilor deţinuţi, condusă de Ticu Dumitrescu, am fost şi în organizaţia de tineret a PNŢCD-ului de atunci şi am aflat acolo poveşti destul de cutremurătoare despre ce a însemnat Piteştiul, Aiudul, Sighetul şi unii dintre acei oameni fuseseră membri ai frăţiilor de cruce. Ei mi-au vorbit cu mult patos despre moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, ucis sub dictatura carlistă, şi sigur că ignorant fiind cu privire la alte aspecte care ţin de istoria mişcării legionare am fost cumva prins de acest suflu romantic. Între timp au trecut vreo 17-18 ani şi am reuşit să mă lămuresc cu foarte multe lucruri care ţin de istoria recentă sau mai puţin recentă a României\", a declarat Neamţu. Pe de altă parte, el se descrie ca un duşman al extremismului şi aproape că ne convinge de doctrina partidului său. „Esenţa manifestului Noii Republici este una individualistă, credem în puterea individului, nu a maselor. Sunt un creştin practicant.\", s-a lăudat Neamţu.