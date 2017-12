Neatenţia naşte tragedii

Durere fără margini într-o familie din Constanţa! Fiica lor, de un an şi şapte luni, şi-a pierdut viaţa după ce a căzut, vineri, în jurul prânzului, de la etajul 4 al blocului în care locuia, situat pe strada Brizei. Copila, Bianca Nicole, se afla în apartament, împreună cu sora geamănă, fratele de şapte ani şi bunica, M. Berlea, care avea grijă de ei. Conform anchetatorilor, tragedia s-a produs în momentul în care bunica i-a lăsat singuri pentru a merge la toaletă. Într-o fracţiune de secundă, fetiţa s-a urcat pe un scaun din bucătărie, a împins plasa de la geam şi s-a aplecat să se uite pe fereastră. Cel mai probabil, copila s-a dezechilibrat şi s-a prăbuşit pe asfalt. Când a ieşit din baie şi i-a auzit pe cei doi copii plângând disperaţi, bunica a coborât alergând în faţa blocului. La vederea Biancăi, întinsă pe asfalt, bunica a intrat în panică, şi-a luat nepoata în braţe şi a dus-o, în fugă, în casă. Apoi, a sunat la 112. „Nu ştiu cum a fost posibil acest eveniment nefericit. Am observat că la geamul lor sunt mereu porumbei, chiar şi acum este unul pe pervaz. Probabil că, vrând să ajungă la ei, s-a întins prea tare, s-a dezechilibrat şi a căzut. Chiar nu-mi pot explica”, a declarat o vecină. Într-un suflet au venit acasă şi părinţii fetei, care au privit neputincioşi cum doctorii încearcă să le salveze fiica din ghearele morţii. Tragedia Ie-a marcat şi pe cadrele medicale, care, în ciuda eforturilor depuse, nu au putut să o readucă la viaţă pe copilă. „A fost găsită în stop cardio-respirator. Prezenta un traumatism cranio-cerebral acut de gradul III. S-au făcut manevrele de resuscitare 50 de minute, însă a răspuns nefavorabil şi am declarat-o decedată”, a spus dr. Rodica Baias, medic al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Constanţa. Cu ochii plini de lacrimi, zeci de vecini adunaţi în faţa blocului au asistat la momente mai mult decât sfâşietoare: trupul neînsufleţit al fetiţei, înfăşurat într-un sac din plastic, a fost cărat pe braţe la maşina mortuară, pentru a fi transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii exacte a cauzei decesului. În momentul în care fetiţa era luată la morgă, şi-a făcut apariţia şi bunicul Biancăi, care, sfâşiat de durere, încerca să oprească autoturismul care îl despărţea de nepoata lui. Ca şi cum nu ar fi de ajuns că şi-a pierdut nepoata, bunica ar putea fi cercetată pentru neglijenţă sau chiar omor din culpă.

NOROCOS După numai câteva ore, un alt apel la 112 anunţa un caz similar. Un copil de şapte ani a căzut de la etajul patru al unui bloc situat pe aleea Egretei, din Constanţa. Băieţelul fusese lăsat singur de părinţii care plecaseră la serviciu şi urma ca unchiul său să vină să îl ia. Impactul cu solul a fost atenuat de câteva sârme cu rufe şi o copertină din tablă aflate la etajele inferioare. Copilul a fost văzut de un adolescent de 16 ani, care a sunat la 112. O ambulanţă l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, el prezentând un traumatism cranio-facial cu fractură de mandibulă. În scurt timp, a apărut şi unchiul băiatului, care le-a spus anchetatorilor că acesta nu fusese lăsat niciodată singur până atunci. El a încercat să-i contacteze pe părinţii copilului, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri şi a plecat imediat la spital după nepotul său.

SUPERSTIŢII Bătrânii spun că două tragedii în aceeaşi zi nu pot fi decât un semn rău al Rusaliilor, care îşi fac simţită prezenţa. „Se ştie foarte bine că Rusaliile se numără printre cele mai de temut sărbători. În preajma Rusaliilor mereu se întâmplă lucruri rele, mai ales celor care muncesc sau care nu respectă tradiţiile vechi. Rusaliile sau ielele, cum se mai numesc, trebuie preţuite şi sărbătorite cum se cuvine. Dacă nu, ele aduc numai nenorociri. Cine ştie ce-or fi făcut oamenii ăştia, voit sau nu... Doamne fereşte”, a concluzionat o octogenară aflată în mulţimea din faţa blocului de pe strada Brizei.