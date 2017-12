Nebuloasa bugetelor locale

Multe dintre primării nu s-au hotărât încă dacă vor majora taxele şi impozitele locale cu indicele de inflaţie al ultimilor trei ani, 16,05%. Primarii împreună cu consilierii locali analizează toate posibilităţile pentru a vedea care este varianta cea mai bună pentru comunitate. La Saraiu, primarul Dorinela Irimia a declarat că la sfârşitul acestei lunii se va şti exact dacă locuitorii comunei vor plăti impozite majorate în acest an. „Încă purtăm discuţii. Am studiat toate actele normative apărute, dar nu am luat încă o decizie. În ceea ce priveşte bugetul pentru 2013, nici aici nu am stabilit priorităţile, pentru că nu ştim deocamdată care ar fi încasările previzionate”, a declarat Dorinela Irimia. În comuna Saligny este aceeaşi stare de incertitudine. „Încă mai aşteptăm să se limpezească apele. Vrem să vedem exact ce se va întâmpla în zilele următoare, înainte de a lua o decizie. Cu siguranţă o creştere a taxelor şi impozitelor ar însemna o suplimentare a bugetului local, şi aşa sărac, bani pe care i-am putea folosi pentru proiectele din comună. În acelaşi timp, consider că nu este momentul să împovărăm locuitorii. Sunt încă discuţii pe tema taxelor şi impozitelor, pe care cred că le vom finaliza la începutul lunii februarie”, a declarat primarul comunei Saligny, Ion Beiu. La Ovidiu, după mai multe discuţii între primar şi consilierii locali s-a ajuns la concluzia că o mărire a taxelor cu 5% ar însemna o creştere uşoară a veniturilor bugetare fără a pune presiune pe locuitori. Cum se va face acest lucru? În şedinţa extraordinară de miercuri 16 ianuarie, începând cu ora 13.00, consilierii locali vor vota majorarea taxelor şi impozitelor locale cu 16,05%. Într-un articol din aceeaşi hotărâre se va propune scăderea taxelor şi impozitelor locale cu 11,05%. În aceste condiţii, la Ovidiu, locuitorii vor plăti în acest an taxe şi impozite locale mai mari cu doar 5,02%. Aşa cum spunea chiar primarul George Scupra, în acest an banii adunaţi la bugetul local vor fi direcţionaţi către proiecte de investiţii în infrastructură.