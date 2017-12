Necesarul de fier, în banane

Potrivit LiveStrong, o banană medie are în jur de 105 calorii, din care 101 sunt date de carbohidraţi şi doar cinci provenind de la proteine. Asta înseamnă că un singur astfel de fruct ofera 5% din totalul zilnic de calorii, în cazul în care dieta include un total de 2.000 de calorii. Bananele au un gram de proteine pe porţie, ceea ce înseamnă 2% din totalul zilnic necesar. Menţionăm că ele nu au niciun tip de grăsimi şi nici colesterol. Cât priveşte cantitatea de carbohidraţi, un fruct are aproximativ 27 de grame, 14 grame de zahar simplu, 10 grame de carbohidraţi complecşi şi 3 grame de fibre. Carbohidraţii oferiţi de o banană înseamnă cam 9% din doza zilnică recomandată. De asemenea, un fruct are 2% din necesarul zilnic de fier, 1% din cel de calciu şi 17% din vitamina C recomandată zilnic.