Neconcordanţe între regulament şi statutul deputatului

Deputatul independent Eugen Nicolicea a declarat că disputa din Comisia juridică privind interpretarea votului asupra solicitării DNA pe numele democrat liberalului Dan Păsat derivă din neconcordanţa între prevederile Regulamentului Camerei şi cele din Statutul deputaţilor şi senatorilor.”În Regulament se vorbeşte despre jumătate plus unu dintre cei prezenţi (n.r. - pentru avizarea unei solicitări), în Statut se spune jumătate plus unu din total. Din această dispută, va decide plenul”, a conchis Nicolicea, membru în Comisia juridică. La rândul său, deputatul PNL Alina Gorghiu a subliniat că rezultatul votului din Comisie este o premieră pentru acest for. „Interpretarea Comisiei a mers pe ideea că cele patru abţineri pot fi considerate voturi nule, astfel încât să nu intre în numărul de buletine valabil exprimate, ca atare, cu 10 voturi pentru admiterea solicitării DNA se va face şi concluzia raportului, aşa va merge şi în plenul Camerei. E un aviz consultativ, plenul va vota prin vot secret”, a explicat Gorghiu.