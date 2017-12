Neculai Onțanu, reținut de procurori

08:49:11 / 24 Martie 2016

GENERALUL DEMOLAT

Acest Ontanu este un produs specific al vechiului regim , metamorfozat de regimul Iliescu in democrat multipartinic , la fel ca majoritatea politicinistilor aflati acum la varsta de peste 50 de ani . Ontanu a fost secretarul comitetului de partid la Grupul 2 santiere constructii locuinte apartinand de C,C,M, Bucuresti , cu sediul pe strada Fainari . Ontanu a fost " ales " secretar al comitetului de partid . functie obligatorie pentru a putea urma cursurile " Academiei Stefan Gheorghiu " , beneficiind astfel de " studii superioare " pe care evita s-o mentioneze , motiv pentru care in CV-ul sau actualizat , apare ca economist fara a preciza unde a studiat . Alegerea sa ca secretar s-a facut cu forta , in prezenta secretarului general PCR - CCMB care a obligat membrii de partid sa-l voteze . Desi n-a intrunit nr statutar de voturi cu toate ca s-au repetat alegerile si tov .secretar general amenintase pe cei prezenti in sala ca vor fi arestati daca vot vota contra , Ontanu a fost declarat " ales " si numit secretar a; comitetului . Cat timp a fost secretar de comitet la Grupul 2 santiere constructii locuinte , a dirijat afacerile raposatului director Popa , a sefilor de santier , sefilor de lot , maistrilor si sefilor de echipa , afaceri care constau in imbunatatiri facute apartamentelor activistilor de partid si altor persoane cu functii si pile . In acest scop erau folosite materiale de calitate superioara neprevazute in devize , fiecare din categoriile enumerate alegandu-se cu tot felul de avantaje directe sau indirecte . Ontanu a profitat de relatiile cu locatarii avantajati domiciliati in blocurile de locuinte construite de Grupul nr.2 in Sectorul 2, si de relatiile de partid pentru ca dupa decembrie 1989 sa fie trecut candidat pentru functia de primar al acestui sector . A profitat din plin si de noul regim , si fara sa fi facut armata s-a vazut avansat la gradul de general , ca urmare a serviciilor facute in continuare celor suspusi .