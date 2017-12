Neculai Tănasă a demisionat de la Callatis

Preşedintele clubului Callatis Mangalia, Neculai Tănasă, a decis să demisioneze din funcţia pe care o deţinea la clubul mangaliot după alegerile locale, în urma cărora Zanfir Iorguş a fost ales primar al oraşului. „Nu ştiu dacă am fi putut continua la nivelul de performanţă pe care ni-l dorim şi cu care am fost învăţaţi în Liga a II-a. Pentru binele clubului, mă voi da la o parte, îmi depun demisia şi voi lăsa pe altcineva să continue munca începută de mine. Urez succes noii conduceri, să realizeze măcar jumătate din ceea ce am făcut eu, dar îmi pare rău că nu voi putea continua proiectele, printre care un centru de juniori la Neptun. Mulţumesc fostului primar, Claudiu Tusac, dar şi tuturor colegilor de la club“ a mai menţionat Neculai Tănasă. În campionatul recent încheiat, Callatis s-a clasat pe locul al 9-lea în Seria 1 a Ligii a II-a, cu 43 de puncte, după ce la sfârşitul turului se afla pe poziţia a 14-a din 16 formaţii.