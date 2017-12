Necunoscut, mort pe stradă

Poliţiştii Secţiei 5 anchetează împrejurările în care un bărbat necunoscut a murit, în urmă cu două zile, pe stradă. Corpul neînsufleţit a fost găsit de un trecător, zăcînd lîngă un gard, pe aleea Micşunelelor, din Constanţa. Bărbatul a sunat la 112 şi a anunţat macabra descoperire. Poliţiştii nu au putut stabili identitatea bărbatului, întrucît asupra sa nu a fost descoperit niciun act. Semnalmentele necunoscutului sînt următoarele: vîrstă 40-45 ani, înălţime 1,80 metri, constituţie astenică, ochi căprui, păr grizonat, sprîncene stufoase. Era îmbrăcat cu un pulover verde, o bluză de corp roz, tricou gri, pantaloni din stofă verde, curea din piele neagră cu inscripţia Crocodile, pantaloni de trening gri, pantofi din piele de culoare maro, cu şiret. Bărbatul are tatuat pe piept un şarpe cu trei steluţe şi numele Mimi, un fluturaş şi un trandafir care are scris sub el Mimi şi Adi, pe gît are tatuat un scorpion, iar pe braţul drept, o steluţă cu o coroană deasupra şi inscripţia Mary 84. Cadavrul a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi a stabilirii cauzei decesului. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea bărbatului.