Nefertiti a fost cosmetizată!

Regina egipteană considerată o Mona Lisa a lumii antice pentru frumuseţea ei enigmatică nu era deloc la fel de frumoasă pe cît se credea pornind de la celebrul bust care o înfăţişează. Conform unor cercetători germani, Nefertiti este prima personalitate din istorie despre care se spune că ar fi trecut printr-un riguros proces de cosmetizare, fiindu-i retuşată înfăţişarea cu mii de ani înainte de inventarea programului Photoshop pentru a ajunge la trăsături perfecte. Faţa sculptată cu delicateţe în bucata de calcar şlefuită pentru a deveni celebrul bust al lui Nefertiti sugerează faptul că artistul care a realizat această operă de artă a cosmetizat-o pe regina egipteană pentru a o prezenta într-o lumină favorabilă, retuşîndu-i buzele şi nasul prea borcănat.

Celebrul bust al lui Nefertiti a fost descoperit în Egipt în anul 1912 la Tell el-Amarna, aşezare ce a fost pentru scurt timp capitala regatului sub domnia soţului său, faraonul Akhenaten (Amenhotep al IV-lea). În prezent, bustul se află în custodia Muzeului Altes din Berlin. „Este posibil ca bustul lui Nefertiti să fi fost comandat chiar de către însuşi Akhenaten pentru a o reprezenta pe soţia sa în conformitate cu percepţia lui despre ea”, a explicat Alexander Huppertz, directorul Institutului de Ştiinţă Imagistică din Berlin. Bustul ce măsoară 51 de centimetri, descoperit de arheologul german Ludwig Borchardt cu ocazia săpăturilor din locaţia atelierului faimosului sculptor regal Thutmose, este realizat din calcar acoperit cu straturi de stucco de diferite grosimi. Cercetătorii germani au analizat bustul folosind tehnologia CT în 1992, însă avansul tehnologic a permis abia în prezent explorarea mai amănunţită a sculpturii. S-a descoperit că, în comparaţie cu înfăţişarea reginei de după aplicarea straturilor de retuşare în stucco, chipul aşa cum a fost sculptat iniţial are obrajii mai puţin proeminenţi, nasul uşor borcănat, riduri în apropierea gurii şi sub obraji, iar ochii aveau o mai mică profunzime. Aceste modificări realizate prin aplicarea de stucco au fost făcute pentru a cosmetiza imaginea reginei în acord cu standardele de atunci de frumuseţe.

Încă de la prima expunere din anul 1923, bustul vechi de 3.300 de ani a atras mii de admiratori din întreaga lume prin perfecţiunea şi simetria execuţiei sale. Oficialităţile egiptene au inclus bustul lui Nefertiti şi Piatra de la Rosetta, aflată la British Museum din Londra, pe lista celor mai preţioase cinci artefacte pe care doresc să le repatrieze, prin medierea UNESCO.