Negocieri cu final fericit la Tarom

Discuţiile dintre reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi sindicatele Tarom s-au încheiat cu perspectiva unei rezolvări favorabile a problemelor, a declarat ministrul de resort Ioan Rus, precizând că anumite solicitări vor fi soluţionate în 2015. " Încă sunt câteva probleme în litigiu, la care compania nu are soluţii imediate, dar în acelaşi timp există foarte multă raţionalitate din partea managementului şi a salariaţilor, astfel încât unele lucruri vor putea face parte dintr-un angajament de perspectivă", a spus ministrul Transporturilor. Oficialul a precizat că anumite aspecte care nu pot fi rezolvate în acest moment vor fi soluţionate pe bugetul de anul viitor al companiei. "Perspectiva unei activităţi pozitive este absolut reală", a subliniat ministrul. Rus a arătat că, în prezent, veniturile Tarom sunt mai mici decât costurile, iar compania are pierderi din care sunt foarte dificil de susţinut creşteri salariale sau condiţii mai bune de muncă. "Corpul de Control lucrează şi nu caută atât probleme, cât soluţii pentru ca pe bugetul din 2015 să existe mult mai raţional identificat ce anume trebuie făcut pentru ca această companie să îşi diminueze pierderile, să ajungă zero la zero şi, după aceea, pe profit", a spus Rus. Întrebat de presă care din solicitările sindicatelor vor fi rezolvate în acest an sau în 2015, ministrul nu a oferit detalii. Mai multe curse Tarom au fost anulate sau întârziate la începutul săptămânii trecute din cauza unor acţiuni spontane din partea unor piloţi şi a unor însoţitori de zbor. Surse din rândul piloţilor au declarat, la începutul săptămânii trecute, că protestul piloţilor Tarom a fost declanşat din cauza nemulţumirilor privind salariile şi noul contract colectiv de muncă - înregistrat fără să se ţină cont de revendicările lor -, dar şi pe fondul unora privind managementul companiei. Potrivit surselor, conducerea companiei Tarom s-ar fi folosit de sindicatul majoritar şi de alte două sindicate mai mici pentru a putea înregistra la ITM noul contract colectiv de muncă, fără a lua în calcul cerinţele piloţilor.