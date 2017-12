Negocieri de complezenţă cu Lucian Croitoru

Liderul PD-L Gheorghe Flutur a declarat, luni, că PD-L are disponibilitate totală pentru susţinerea lui Croitoru în formarea guvernului. “Conducerea partidului a fost mandatată de BPN să participe la sediul central PD-L din Aleea Modrogan, la întîlnirea cu premierul desemnat Lucian Croitoru, la care vom participa cei cinci membri din conducerea centrală a partidului şi unde ne exprimăm speranţa că în urma discuţiilor cu premierul desemnat vom afla priorităţile acestuia din programul de guvernare”, a declarat Flutur. El a precizat că PD-L are în vedere priorităţile momentului, respectarea acordului cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi a calendarului pe care guvernul Boc l-a avut pînă în momentul de faţă. Referindu-se la susţinerea de către Opoziţie a lui Klaus Iohannis, Flutur a spus: \"Văd că, în paralel cu ce se întîmplă în plan constituţional, PNL şi PSD parcă ar fi cu găletuşa la nisip, se joacă cu desemnarea şi validarea altui premier\". Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga consideră că Guvernul format cu Lucian Croitoru premier va trece de votul Parlamentului. Premierul desemnat a făcut o declaraţie interesantă, dar cel mai probabil doar aşa de ochii lumii. Lucian Croitoru, a declarat, ieri, la finalul discuţiilor cu reprezentanţii PD-L, că intenţionează să ceară PSD două-trei nominalizări pentru conducerea MAI. El a spus că PD-L s-a declarat deschis şi flexibil pentru a colabora la guvernare. Preşedintele PDL, Emil Boc, a declarat, ieri, după întîlnirea cu premierul desemnat, Lucian Croitoru, că s-a discutat pe o schemă de Guvern mai restrînsă decît cea actuală, despre preluarea MAI de PSD, precizînd că PDL nu se cramponează de niciun minister. Boc a mai spus că PDL a pledat pentru necesitatea adoptării rapide atît a legii responsabilităţii fiscale cît şi a legii pensiilor, legi fundamentale care ţin nu numai de angajamentele în faţa românilor cît şi de angajamentele cu FMI şi Uniunea Europeană.

Oferte de neacceptat pentru PSD sau PNL

În ceea ce priveşte propunerea lui Croitoru, ca PSD să preia Ministerul de Interne, purtătorul de cuvînt al PSD, Bogdan Niculescu-Duvăz, a declarat că este \"o falsă ofertă”. “Lucian Croitoru nu este în situaţia de a face oferte, întrucît nu are o majoritate care să-l susţină în Parlament. În al doilea rînd, nu aşa se fac ofertele şi negocierile, la televizor. Este clar că a fost pus să spună asta, este pentru public”, a comentat Duvăz. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a anunţat, duminică seară, că liderii PSD, PNL, UDMR, PC şi al grupului minorităţilor naţionale îl invită pe premierul desemnat, Lucian Croitoru, la o întîlnire comună, marţi, la Sala drepturilor omului din Palatul Parlamentului. Aşa cum precizau mai mulţi lideri ai PNL şi PSD, întîlnirea de marţi va fi una pur informală, în care niciunul din partidele care îl susţine pe Iohannis nu vor cădea în capcana lui Croitoru, ei mergînd la întîlnirea cu premierul desemnat pentru a mai bifa un protocol. Revenind la Croitoru, acesta a afirmat că nu exclude ca în Guvernul pe care îl formează în aceste zile să fie păstraţi actuali miniştri. Liberalii sînt şi ei sceptici în ceea ce priveşte oferta lui Croitoru. Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri, că nu crede că PSD e tentat de oferta lui Croitoru pentru Interene. “Mîine (n.r. astăzi) partidele din majoritatea parlamentară îl vor primi pe Lucian Croitoru şi îi vor arăta că nu are nicio şansă pentru a fi învestit ca şi premier al Guvernului României”, a susţinut Ludovic Orban. Preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, a comentat invitaţia lui Lucian Croitoru ca PSD să propună persoane pentru conducerea Ministerului de Interne, arătînd că PSD, PNL şi UDMR îl sprijină în continuare pe Klaus Johannis şi că întîlnirea de astăzi va fi \"o simplă informare\". “Sper să ia lucrurile în mod sportiv, să ia notă că nu are un sprijin în Parlament şi probabil concluzia firească va fi aceea de a-şi da înapoi acest mandat, de a refuza să meargă mai departe, cu atît mai mult cu cît Traian Băsescu a anunţat că are în vedere că are o soluţie, pe care am bănuit-o de la început, şi anume continuarea în formula Guvernului interimar Boc cu aceleaşi persoane la ministerele importante, inclusiv la Ministerul de Interne”, a declarat Năstase.