Negocieri la Decirom!

Sindicatul şi patronatul operatorului portuar SC Decirom SA Constanţa se vor aşeza, astăzi, la masa negocierilor. Problemele dintre cele două părţi au apărut, săptămîna trecută, cînd actuala conducere a societăţii a decis să disponibilizeze 22 dintre salariaţi, fără a se consulta cu reprezentanţii sindicatului. După mai multe discuţii aprinse, directorul Decirom, Valeriu Băjenaru, şi liderul Sindicatului Decirom, Silviu Stanciu, vor stabili care sînt salariaţii care vor părăsi întreprinderea în următoarea lună. „Noi am discutat cu toţi şefii de secţii şi am stabilit o listă cu cei care urmează a fi disponibilizaţi. Cînd am întocmit lista, s-a ţinut cont de cei care aveau penalizări, multe zile de concedii medicale, probleme cu alcoolul sau lipsa de la program. Cu toate acestea, sindicatul nu a fost mulţumit. Vom încerca să închidem această listă împreună cu reprezentanţii salariaţilor”, a declarat Valeriu Băjenaru. La rîndul său, Silviu Stanciu a explicat că sindicatul nu s-a opus niciodată disponibilizării, însă a solicitat să se facă totul legal şi cu acordul sindicatului.