Negocieri pentru reluarea furnizării apei calde

Neplăcerile provocate de lipsa apei calde în Mangalia au adus, ieri, la masa tratativelor, cele două părţi implicate în scandalul datoriilor. Conducerea Primăriei, pe de o parte, şi reprezentanţii Rompetrol, acţionarul majoritar al societăţii de furnizare a apei calde şi a agentului termic, Rominterm Mangalia, pe de altă parte, au încercat, pe parcursul mai multor ore, să desluşească misterul datoriilor administraţiei către Rominterm. Dacă societatea de furnizare a apei calde reclamă faptul că Primăria lui Tusac are să-i dea peste 12 milioane de lei, de partea cealaltă, edilul Mangaliei spune că nici vorbă de o aşa sumă şi că, de fapt, debitele ar atinge, cel mult, cinci milioane de lei. Oricare ar fi adevărul, cert este că locuitorii din sudul litoralului nu au avut nici ieri apă caldă la robinete. „Am discutat, vorbim şi o să mai negociem, dar cu siguranţă că apa caldă va reveni la robinete în cel mult două zile”, a spus primarul Claudiu Tusac. El a afirmat că unul dintre principalii vinovaţi pentru această situaţie este Guvernul, care a „uitat” să mai acorde subvenţia pentru furnizarea energiei termice de foarte mult timp. „Şi astfel, datoriile s-au tot strâns din 2007. Deşi se tot vehiculează că Executivul nu mai acordă subvenţii, noi nu am primit nimic oficial. Cert este că Primăria nu este capabilă să suporte în totalitate subvenţia la căldură”, a afirmat Tusac. Primarul a adăugat că din datoria totală a administraţiei locale de 5.496.025 de lei, cea mai mare parte a debitului este din anul 2007, 3.700.000 de lei, iar un milion de lei provin din 2008. „La ora actuală am achitat 1.300.000 de lei din datorie”, a adăugat Tusac.