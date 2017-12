Negocieri prelungite pentru eliberarea marinarilor răpiţi

Negocierile pentru eliberarea marinarilor aflaţi pe navele St. James Park şi Asian Glory, capturate de piraţii somalezi, ar putea dura încă trei luni, consideră specialişti bulgari în piraterie. Compania britanică Zodiac Maritime Agenciei ltd., armatorul celor două nave, a anunţat, joi, că a luat legătura şi negociază cu răpitorii pentru a obţine eliberarea rapidă a echipajelor. În prezent, Asian Glory şi St. James Park sunt ancorate în largul coastelor Somaliei. Nava „Asian Glory”, care transportă autoturisme din Singapore spre Jeddah (Arabia Saudită), a fost capturată săptămâna trecută, la 600 de mile marine (1.000 de kilometri) de coasta Somaliei. Nava are un echipaj format din 25 de persoane - opt bulgari, zece ucraineni, cinci indieni şi doi români (constănţeni). Vasul St. James Park a fost deturnat de piraţii somalezi la data de 29 decembrie. Cargoul transportă substanţe chimice din Spania către Thailanda şi are la bord 26 de membri ai echipajului - ruşi, indieni, bulgari, filipinezi, turci, ucraineni, doi români, un polonez şi un georgian.