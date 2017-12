Negocierile din Sănătate continuă!

Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) şi Federaţia Sanitas vor continua şi săptămîna viitoare negocierile cu privire la salariile din sistemul sanitar, cînd se speră semnarea unui acord. După o întîlnire care a durat aproape două ore, ministrul Sănătăţii s-a declarat optimist în privinţa semnării acordului cu Federaţia Sanitas şi crede chiar că acţiunile de protest vor fi suspendate. “Acordul pe care vrem să-l semnăm cuprinde 15 puncte. Au mai rămas în negociere trei, cele mai sensibile, care vizează nivelul creşterilor salariale. Am gîndit că cel mai bine este să pregătim un pachet de creşteri salariale, ne referim la prime, sporuri, creşteri salariale efective”, a spus ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Demnitarul a precizat că au fost făcute progrese în privinţa creşterii valorii punctului, dar nu a precizat în ce constau acestea, spunînd că este bine să fie făcute publice la finalul întîlnirilor. “Mai avem nevoie de cîteva zile pînă la mijlocul săptămînii viitoare pentru a mai face cîteva variante. Un lucru este cert, ambele părţi consideră că progresele sînt mari. Am primit acordul să suspende toate acţiunile de protest pentru că ele nu-şi au practic rostul în condiţiile în care mai avem cîteva zile de discuţii”, a mai spus ministrul Sănătăţii. El a precizat că negocierea a fost grea şi anevoioasă, că angajaţii din Sănătate merită salarii mai bune, dar că trebuie făcută o raportare la posibilităţile pe care le are sistemul sanitar. “Un pas mare, decisiv, va fi săptămîna viitoare, cînd avem toate şansele să semnăm acordul”, a conchis ministrul Sănătăţii. Pe de altă parte, liderul Federaţiei Sanitas, Marius Petcu, a spus că nu are cum să fie pe deplin mulţumit, dar că discuţia care a avut loc ieri este un progres evident. “În mod cert nu ne vom opri la 7%. Deja astăzi s-a vorbit de 10%. Sigur, am vrea 20%, dar nu putem cere de capul nostru, ci trebuie să colaborăm şi cu celelalte grupe de salariaţi, adică să aşteptăm rezultatul negocierilor dintre sindicate şi Executiv. Este un progres pe care îl vom evidenţia şi la întîlnirea de săptămîna viitoare”, a mai spus Marius Petcu. Liderul Sanitas a precizat, de asemenea, că numărul primelor de stabilitate va creşte şi, de asemenea, şi sporul specific sistemului, respectiv sporul de prevenţie care nu va mai rămîne 11%. “Avem declaraţia ministrului pe care o vom insera săptămîna viitoare în document cu privire la aceste prime şi la sporul de prevenţie. În legătură cu suspendarea acţiunilor de protest, nu pot da un răspuns pe loc, dar în această noapte vom discuta cu membrii federaţiei noastre rezultatul negocierilor şi cred că va triumfa raţiunea. Vineri (astăzi - n.r.), la orele 10.00, vom putea confirma dacă acţiunile de protest vor fi suspendate”, a conchis Marius Petcu. Reamintim că reprezentanţii Sanitas ameninţau că vor organiza un miting în Capitală în 11 noiembrie, o grevă de avertisment în 14 noiembrie şi cea generală în 20 noiembrie.