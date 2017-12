Negocierile PSD - UDMR, în linie dreaptă!

11:15:19 / 01 Martie 2014

psd

parca am votat psd (si-au luat angajament la alegeri),ca nu va face alianta cu udmr.dupa colt asteapta sa faca alianta cu psd-ul si partida romilor.dupa cum se vede d-l ponta nu are nevoie de romani ca-si face toata treaba cu minoritatile,cums-ar spune nu am nevoie de voturile romanilor,puteti sa faceti voi cum vreti ,ca eu fac tot ce stiu.