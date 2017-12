Negocierile României cu UE, sub semnul controverselor

\"STADIUL DE CIMITIR\" Guvernul se menţine ţanţoş în relaţia cu oficialii europeni, deşi nu are motive să se comporte aşa. Între ce au cerut autorităţile române în cadrul negocierilor pentru acordul UE, denumit mai nou Tratat Interguvernamental privind o Uniune Economică Consolidată, şi ce ar fi trebuit să ceară e o mare diferenţă. De această părere este fostul negociator al României cu UE, Vasile Puşcaş. El le indică guvernanţilor mai mulţi paşi pe care ar trebui să-i urmeze pentru ca ţara noastră să aibă de câştigat de pe urma acordului UE. \"România are un interes extraordinar de mare în filosofia generală a acordului legată de uniunea financiară şi competitivitatea, dar nu ca cifre macroeconomice, ci al productivităţii şi veniturilor realizate. România, în mod sigur, va trebui să susţină aspectele acestea, dar să găsească argumente pentru o eventuală perioadă de tranziţie care ar fi trebuit să fie susţinute de niste studii de impact. Eu n-am văzut aşa ceva”, a susţinut Puşcaş, adăugând că menirea perioadelor de tranziţie sunt pentru implementarea unora dintre deciziile care ar putea afecta piaţa românească a muncii şi competitivitatea ţării. Un alt aspect pe care guvernanţii noştri ar trebui să se bazeze este faptul că, din perspectivă reală, pe piaţa muncii, România are o populaţie de peste trei milioane de români care lucrează în UE, reprezentând partea cea mai dinamică a forţei de muncă din România. Puşcaş a admis că acordul ar putea să se dovedească unul bun, dar că depinde de mai mulţi factori, astfel încât nu e exclus ca ţara noastră să stagneze la \"stadiul de cimitir\".

POZIŢII OFICIAL GREŞITE Pe de altă parte, guvernanţii sunt mai preocupaţi să împiedice o ruptură în UE decât ce măsuri ar fi mai bune pentru ţara noastră. Mai mult, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, recunoaşte că România, prin reprezentanţii săi, vrea să fie tratată asemeni unei ţări cu monedă euro, deşi nu suntem membrii ai acestei zone, şi cere participare la reuniunile zonei euro. Dar ministrul ajunge să se contrazică singur prin afirmaţiile sale şi pune condiţii inclusiv oficialilor europeni. Spune că vrea ca România să fie tratată ca o zonă deja aderată la euro, dar pune condiţia să fie scutită de la unele prevederi ale acordului până la momentul în care intrăm în zona euro.