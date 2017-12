"Negură Bunget", concert live la Constanţa

Seria concertelor din clubul constănţean "El Comandante" continuă şi în această săptămînă cu un show de excepţie susţinut de trupa "Negură Bunget", spectacol prilejuit de lansarea albumului "Om". Sîmbătă, începînd cu ora 21.00, fanii trupei vor putea lua parte la un concert sută la sută live. În deschiderea concertului vor susţine un minirecital trupele "L.O.S.T" şi "Odem Arcarum".

"Negură Bunget" este o formaţie românească de black metal, care a fost înfiinţată sub numele de "Wiccan Rede" în anul 1995, în formulă de duo (Hupogrammos Disciple şi Negru). În luna noiembrie a aceluiaşi an au înregistrat primul lor demo, "From Transylvanian Forest". Albumul de debut "Zîrnindu-să", lansat la sfîrşitul anului 1996, aduce schimbarea numelui trupei în cel actual şi cristalizarea unei ideologii specifice. Următorul album a apărut în 1998, sub titlul de "Sala Molksa". O dată cu acesta, trupa l-a cooptat pe cel de-al treilea membru oficial, "Spurcatu". Tot atunci, are loc prima lor apariţie pe o scenă din străinătate, la festivalul "Open Hell" din Volyne (Cehia), iar în 2000 au lansat "Măiastru Sfetnic", cel de-al treilea album. Popularitatea lor în mediul underground a crescut, astfel încît au avut parte de alte concerte atît în România, cît şi ţările învecinate (Serbia, Ungaria), precum şi de un contract cu "Code666 Records", o casă de discuri din Italia. Componenţa actuală a trupei este formată din: "Hupogrammos Disciple" (chitară, voce, clape, instrumente populare arhaice), "Negru" (tobe, instrumente populare arhaice), "Sol Faur Spurcatu" (chitară, backing vocals şi voce pe anumite porţiuni).