Neil Diamond a lansat un album de Crăciun

Legendarul cântăreţ american a lansat un album care include melodii de Crăciun dar şi un cântec numit ”The Chanukah Song”, dedicat evreilor care, spune artistul, se simt de multe ori marginalizaţi în preajma sărbătorilor de iarnă. Pe albumul vedetei de origine evreiască se află şi remasterizări ale unor piese din concertele susţinute în anii \'90 dar şi compoziţii noi. ”Mi-a plăcut să scriu noi cântece de Crăciun. M-am gândit să pun pe album şi o melodie pentru poporul meu, deoarece mereu ne simţim puţin lăsaţi pe dinafară în această perioadă a anului. Muzica de Crăciun este evocativă pentru persoane de toate religiile şi culturile”, spune Neil Diamond. ”Cherry, Cherry Christmas”, o altă melodie compusă de Diamond, este un amestec amuzant de versuri ale unora dintre cele mai cunoscute refrene ale sale, precum ”Song Sung Blue”, ”Pretty Amazing Grace”, ”I’m a Believer”, ”Beautiful Noise” şi ”Cherry Cherry”.

În 2010, cântăreţul va începe să lucreze la o continuare a albumului ”Home Before Dark”, pe care o va lansa la sfârşitul anului. În vârstă de 68 de ani, Neil Diamond este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni ai anilor \'60, \'70 şi \'80, inclus şi în secţiunea Hall of Fame dedicată compozitorilor. Printre piesele sale de succes se numără ”Forever in Blue Jeans” şi ”Girl, You\'ll Be a Woman Soon”, aceasta din urmă, în interpretarea trupei Urge Overkill, fiind inclusă pe coloana sonoră a capodoperei cinematografice ”Pulp Fiction”.