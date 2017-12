Cîntăreaţa canadiană, în vîrstă de 29 de ani, cîştigătoare a unui premiu Grammy, va deveni mamă pentru a doua oară, potrivit presei americane. Nelly Furtado este însărcinată cu copilul logodnicului său, inginerul de sunet Demacio Castellon. O sursă apropiată cîntăreţei a declarat pentru revista “Star” că aceasta intenţionează să facă un anunţ oficial cînd sarcina va fi mai înaintată. Nelly Furtado mai are o fetiţă de patru ani, Nevis, cu fostul său prieten, DJ Jasper Gahunia. Cei doi s-au despărţit în 2005, după o relaţie de patru ani. După o perioadă dedicată familiei, cîntăreaţa canadiană de origine portugheză a revenit în atenţia publicului în 2006, cu hituri precum “Promiscuous”, “Maneater” şi “All Good Things (Come to an End)”.