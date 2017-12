Nelly Furtado, într-un film despre hochei

Starul pop Nelly Furtado va juca în filmul “Score: A Hockey Musical”, care tratează una dintre cele mai mari pasiuni ale canadienilor, hocheiul. Nelly Furtado, care a debutat ca actriţă în serialul “CSI: New York”, în 2007, va juca rolul unei înfocate fane a sportului. În film vor mai apărea Olivia Newton-John şi Marc Jordan. Filmul, scris şi regizat de Michael McGowan, este turnat în Toronto şi va fi lansat în Canada, în luna octombrie. Nelly Furtado a devenit celebră în anul 2000, odată cu lansarea albumului de debut “Whoa, Nelly!”, care a inclus hitul premiat cu Grammy “I\'m Like a Bird”. Doi ani mai târziu, piesa “Forca”, de pe albumul “Folklore”, a devenit imnul oficial al Campionatului European de Fotbal. În 2006, Nelly a început colaborarea cu cel mai în vogă producător al momentului, Timbaland, recucerind topurile cu albumul “Loose”. Single-urile “Promiscuous”, “Meaneater”, “All Good Things Come to an End” şi “Say It Right” au devenit rapid hituri.