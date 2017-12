Nelson Mandela a fost înmormântat la Qunu

10:45:03 / 16 Decembrie 2013

groparul natiunii

Miracolul sud african consta in decaderea in 20 ani a unei ecomii care era printre din lume.La conducere se afla o clica de mafioti imbogatiti tot de parintele natiunii care jefuiesc putinul ramas in intelegere cu singurele societati straine ramase in tara(miniere de regula) care sint lasate in pace in masura cotizarii regulate catre clica de nativi.75 % din populatia alba a fugit din tara dupa ce a parasit casele si agoniseala fortat dupa multe atrocitati.Acum sa tragem linie si sa vedem ce ramine dupa figura asta care la vremea respectiva a fost condamnat pe drept ptr bombe puse strategic cu scopul de submina economia(stilpi de inalta tensiune,poduri,fabrici).