Nemulţumiri la licitaţia pentru plaje

Prima zi a licitaţiilor pentru plaje a consemnat primele contracte de închiriere semnate pe unul sau doi ani, în cazul în care nu vor fi contestaţii. Ieri, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), s-a desfăşurat a doua zi a licitaţiilor pentru sectoarele de plajă. Bătălia a fost destul de strânsă, lucru ce a adus şi primele nemulţumiri. “Nu mi se pare normal ca o societate care nu are nicio treabă cu turismul să poată licita pentru un sector de plajă. Suntem de peste 20 de ani pe litoral, dar ceea ce se întâmplă din 2004 şi până în prezent nu am păţit niciodată. Firme cu bani mulţi, care nu au legătură cu turismul vin şi ne iau plajele, pe care apoi le dau agenţilor economici din turism cu preţuri mult mai mari. Nu ştiu când sau cum se va putea reglementa această problemă”, a declarat Costel Bacula, unul dintre agenţii economici care au licita mai multe sectoare de plajă. De cealaltă parte, societăţile cu putere financiară, care nu prea au treabă cu turismul, au făcut asocieri cu diferite unităţi de cazare sau alimentaţie publică pentru a participa la licitaţii. Aceştia sunt nemulţumiţi de faptul că a fost schimbat caietul de sarcini, din care au fost scoase o serie de prevederi care îi avantajau. “Au scos partea investiţională, care ne aducea un punctaj în plus. Acum, în noul caiet de sarcini punctajul este adus de preţ, de numărul locurilor de cazare şi numărul locurilor în unităţile de alimentaţie publică. Investiţiile în utilajele de curăţare a plajei, pe care noi le-am făcut, nu mai sunt luate în considerare. Noi, în loc să evoluăm, să avem plaje curate şi să oferim turiştilor cele mai bune condiţii, involuăm şi dăm plajele hotelierilor sau proprietarilor de terase care nu fac nicio investiţie în utilajele de curăţare a plajei”, a declarat unul dintre reprezentanţii societăţilor participante la licitaţie, care a dorit să rămână anonim. Plajele vor fi concesionate pentru unul sau mai multe sezoane.