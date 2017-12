Nenorocit pe viaţă de medici

23:52:31 / 09 Februarie 2015

Trebuie o schimbare

Daca trebuie sa facem ceva trebuie sa punem sistemul asta la punct nu se poate asa ceva japca ce se intampla in spitalele romanesti si cele private fratilor mai devreme sau mai tarziu toti vom avea nevoie de doctori nu de niste studenti care practica pe noi astea cu bani faceti alceva...treb iesita lumea in strada sa darame vreo 2 spitale baga-li-as ...... de nenorociti ca mor oameni pe banda rulanda tati mame frati surori....trebuie o schimbare in cel mai scurt timp nu se mai poate asa