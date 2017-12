Nepalez în vârstă de peste 100 de ani, între cele patru persoane salvate la opt zile după cutremur

Patru persoane au fost salvate astăzi în nordul Nepalului - două femei şi doi bărbaţi, dintre care unul în vârstă de peste 100 de ani -, la opt zile de la cutremurul care a devastată ţara, au anunţat oficiali nepalezi, relatează DPA în pagina electronică. Un poliţist din districtul Sindhupalchowk (nord), Ram Bahadur Nepali, a declarat pentru DPA că două femei şi un bărbat au fost găsiţi de salvatori în satul Kerabari, în zona Syauli, şi au fost evacuaţi la un spital local. Supravieţuitorii au fost identificaţi ca fiind Kanchan Khatri, Gyan Kumari Khatri şi Dhan Kumari Khatri. Doi dintre ei erau îngropaţi sub o casă cu pereţi de pământ, care s-a prăbuşit, iar al treilea a fost scos de sub pământ, unde a fost îngropat de o alunecare de teren provocată de cutremur. ”Al patrulea supravieţuitor, un bărbat despre care se crede că are peste 100 de ani, a fost salvat de echipe nepaleze şi japoneze în satul Kimtang”, a declarat pentru DPA Lazmi Dhakal, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. Bărbatul a fost identificat drept Fanchu Ghale. El a fost salvat din casa sa de pământ, care s-a surpat în timpul cutremurului. Bătrânul primea îngrijiri la un spital local. Oficialii nu au putut să determine vârsta exactă a bărbatului, care nu putea să vorbească, iar niciun document de identitate nu a fost găsit la faţa locului. Puţinii supravieţuitori ai tragediei aduc o rază de speranţă Nepalului, care depune eforturi să ajute mii de persoane rămase fără locuinţe în urma puternicului cutremur de săptămâna trecută şi să ofere îngrijiri numeroaselor persoane rănite. Una dintre cele mai urgente probleme este furnizarea de corturi persoanelor rămase fără adăpost după seismul cu magnitudinea de 7,8 care a distrus sau avariat puternic peste 300.000 de locuinţe. ”Guvernul a epuizat stocul de corturi pe care le avea”, a anunţat un oficial astăzi. "Am rămas fără corturi. Guvernul nu mai are corturi să dea oamenilor. Sperăm să primim aproximativ 100.000 de corturi mâine (luni)", a declarat Dhakal. Guvernul a distribuit peste 47.000 de corturi, dar estimează că are nevoie de alte aproximativ 400.000. El a confirmat de asemenea bilanţul de 7.040 de morţi, în contextul în care lucrători umanitari sapă şi scot în continuare victime dintre dărâmături, în zona rurală. Aproximativ 900.000 de persoane au părăsit capitala începând de la 26 aprilie, după cutremur, reprezentând o cincime din populaţia oraşului Kathmandu. Guvernul a solicitat tuturor instituţiilor şi organizaţiilor străine care vin în Nepal să participe la efortul de salvare să îşi facă propriile aranjamente pentru hrană, adăpost şi transport. Ministerul de Externe a solicitat ca organizaţiile să informeze Guvernul despre materialele pe care aduc şi să le distribuie prin canale guvernamentale.