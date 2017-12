Neplătite şi abandonate de armator în Italia

Cu o zi înainte de Ziua Navigatorului, care a fost sărbătorită ieri, reprezentantul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi al Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România, Adrian Mihălcioiu, a primit un telefon de SOS(!) din partea a două persoane, din Constanţa, care au ales să lucreze pe un vas de pasageri din Italia. Mai exact, două femei reclamau disperate că se află închise într-o cabină a unui vas de pasageri. Potrivit lor, armatorul italian a făcut tot posibilul pentru a le determina pe acestea să părăsească vasul fără a mai avea vreo pretenţie materială. Pentru că nu au vrut să răspundă la câteva întrebări personale adresate de căpitanul vasului „European Voyager”, au început presiunile asupra lor. Au fost mutate de pe un vas pe altul, obligate să muncească 17 ore pe zi şi forţate să renunţe la pretenţiile salariale. „În trei săptămâni, am uitat de câte ori am fost mutate. În plus, făceam joburi pentru care nu eram calificate. Nu am avut niciodată fişa postului, nu aveam pontajele făcute. Programul de lucru ni se transmitea de către bar manager Nadia Zambina. Nadia şi armatorul tăiau şi spânzurau. Comandantul navei nu avea nicio autoritate”, a declarat una dintre femei care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Ulterior, cele două au ajuns pe „Red Star I”, vas de pasageri aparţinând aceluiaşi armator, care făcea câte două curse pe zi între Brindisi-Italia şi Vlore-Albania. Aici, cele două au fost tratate ca nişte ostatici. Nu aveau voie să părăsească sub nicio formă pasagerul şi, la un moment dar, li s-a sugerat „să dea ceva” dacă vor neapărat să se plimbe în afara ambarcaţiunii.

DEBARCATE FĂRĂ BANI ÎN BUZUNAR „Pe 21 iunie am fost anunţate, pe la ora 22.00, că vom pleca pentru o zi pe „Voyager”, pentru inspecţie. De fapt, ne minţeau cu neruşinare. Am întrebat agentul dacă plecăm de tot sau pentru o zi şi mi-a spus că de tot. Le-am spus că nu vreau să ne mai mute de pe un vas pe altul şi mi s-a răspuns că ne debarcă. De aici a început cursa contra cronometru. Ne-au luat paşapoartele şi ne-au spus să coborâm în garaj. Urma să fim debarcate la miezul nopţii, fără un ban în buzunar. Ajunse la disperare, l-am sunat pe Mihălcioiu, reprezentant ITF România, la ora 00.00”, a povestit femeia. „Cele două erau speriate, plângeau. Este un caz clar de hărţuire prin muncă. În situaţia lor au fost mai multe fete care au lucrat pentru acelaşi armator. Eu ştiu sigur de două tinere din Muntenegru”, a declarat Adrian Mihălcioiu. A intervenit şi poliţia din Italia în acest caz. În faţa oamenilor legii, armatorul a minţit şi a spus că femeile nu vor să părăsească vasul. Le-a înjurat şi jignit de faţă cu oamenii legii. După multe intervenţii şi certuri cu armatorul italian, reprezentantul ITF a reuşit, pe 24 iunie, să le aducă acasă pe cele două femei. Din păcate, ele nu şi-au recuperat decât o parte din bani, dar ITF va face eforturi pentru recuperarea celorlalte sume.