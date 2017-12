Nepotul Aurei Urziceanu, laureat al Galelor Studenţeşti de Jazz de la Sibiu

Alexandru Baroc, cu numele de scenă Al Baroc, nepotul Aurei Urziceanu, a fost, duminică seară, unul dintre premianţii Galelor Studenţeşti de Jazz de la Sibiu, care au deschis cea de-a 37-a ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz. Al Baroc a cîştigat premiul individual vocal, fiind cel mai tînăr laureat al concursului de jazz. Baroc are 15 ani şi este elev în clasa a IX-a, iar la Galele de la Sibiu a reprezentat, alături de alţi muzicieni, centrul universitar Bucureşti. Tînărul artist s-a aflat la prima participare la un festival de specialitate şi la primul premiu cîştigat. „Cred că am lăsat o impresie bună”, a motivat artistul alegerea juriului de a-l desemna cîştigător. În plus, Alexandru spune că talentul artistic este… o moştenire din familie. „Nu numai tuşa mea, Aura Urziceanu, este cîntăreaţă de jazz, dar şi bunicul meu, George Urziceanu, a cîntat, unchiul meu, Petrică Ştefan este saxofonist”, a mărturisit Al Baroc, care a fost susţinut la festival de fratele mai mic. Tînărul artist are planuri mari pentru viitorul său, dorindu-şi să ajungă un nume cu rezonanţă în muzică, precum Al Jarreu, Aura Urziceanu sau George Benson.

Marele Premiu al ediţiei Galelor Studenţeşti de Jazz din anul Capitalei Culturale Europene, prima organizată sub formă de concurs, a fost cîştigat de formaţia „Headliner”, care a reprezentat centrul universitar Cluj Napoca. Premiul individual instrumental i-a revenit lui Lucian Nagy (saxofon), din Timişoara. Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu a acordat un premiu al instituţiei organizatoare grupului vocal „Harmony”. Menţiuni au cîştigat Iulia Constantin, din Sibiu, la categoria solist vocal, Jazz Band, din Timişoara, pentru compoziţie, dar şi Georgian Cătălin Huţan, din Iaşi, pentru prelucrare folclorică.

Juriul concursului format din muzicieni şi profesori a fost condus de Alexandru Şipa, jurnalist, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. La Galele aflate la a şaptea ediţie au participat peste 100 de tineri muzicieni din şase centre universitare: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Oradea şi Sibiu.