Nepotul lui Clark Gable, trimis la închisoare

Clark Gable, nepotul celebrului actor hollywoodian al cărui nume îl poartă, a fost condamnat la zece zile de închisoare, după ce a îndreptat o rază laser spre un elicopter al poliţiei locale care patrula deasupra celebrului bulevard Sunset, a anunţat Curtea Superioară din Los Angeles. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, care s-a recunoscut vinovat în luna decembrie, riscă totodată să fie plasat în regim de libertate condiţionată pentru trei ani.

În iulie 2011, Clark James Gable se afla într-un automobil, cu un bun prieten, Maximilian Anderson, în jurul orei locale 22.00, pe Bulevardul Sunset din Los Angeles, în momentul în care un elicopter al poliţiei, aflat în misiune de patrulare, a survolat cartierul. Clark Gable a îndreptat spre cabina acelui elicopter o rază laser de culoare verde, emisă de un mic dispozitiv. Poliţiştii din elicopter i-au alertat pe colegii lor de la sol, care au descoperit în scurt timp locul de unde a fost emisă acea rază şi i-au arestat pe cei doi tineri. Tânărul a fost eliberat, pentru o cauţiune de 250.000 de dolari şi a spus că acel dispozitiv cu laser i-a fost făcut cadou de mama lui, cu ocazia unei reuniuni de familie în statul Utah, pe data de 4 iulie.

Clark James Gable este fiul lui John Clark Gable, cunoscut drept Clark Gable al II-lea, al doilea copil al celebrului actor, născut pe data de 20 martie 1961, la patru luni de la moartea tatălui său, interpretul personajului Rhett Butler din filmul ”Gone with the Wind / Pe aripile vântului”. Clark Gable a avut doi copii: o fiică nelegitimă, Judy Lewis, cu actriţa Loretta Young şi pe John Clark Gable, cu a cincea lui soţie, Kay Williams. James Clark Gable al III-lea a terminat în iunie 2011, în Italia, filmările pentru pelicula poliţistă ”Looking for Clara”, în care a interpretat rolul principal. După incidentul cu raza laser, şi-a reluat cursurile de actorie, pentru opt săptămâni, la celebra Academie de Film de la New York. Tânărul a decis de puţin timp să calce pe urmele celebrului său bunic. Înainte de a-şi începe cariera de actor, lucra ca îngrijitor la un adăpost pentru animale din California, unde era plătit cu nouă dolari pe oră.