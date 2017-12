Neptun TV emite din nou!

Veste bună pentru constănțeni! Neptun TV va emite din nou în această seară. Asta după ce televiziunea de la malul mării a obținut în cadrul ședinței CNA de joi, autorizarea de emisie. Reamintim că postul de televiziune Neptun TV a fost prezent în casele constănțenilor prin intermediul internetului pe Facebook și site-ul ntvonline.ro.

După aflarea deciziei CNA, președintele-director general al Neptun TV, Sorin-Lucian Ionescu, a declarat, pentru „Telegraf”, că această realizare reprezintă rezultatul unei munci asidue pentru ca cea mai veche televiziune privată din România să ajungă din nou în casele oamenilor.

„Într-o țară normală, prelungirea licenței audiovizuale ar trebui să fie doar o formalitate și doar din motive foarte serioase și grave ar trebui să nu fie acordată. Din păcate, în legislația audiovizuală românească, prevederile legate de societățile comerciale în insolvență sunt neclare, iar cele legate de societățile comerciale aflate în perioada de observație din insolvență sunt inexistente. În perioada de observație, care poate dura un an de zile, nu există un plan de reorganizare. Noi am intrat în insolvență în aprilie 2016, deci eram în perioada de observație. Pentru că nu ne-au acceptat dosarul de prelungire a licenței fără un plan de reorganizare, a trebuit, în ultimele două luni, să forțăm construirea unui asemenea plan, votarea lui de către creditori și validarea lui de către judecătorul sindic. În oricare dintre acești pași, era foarte plauzibil să ne împotmolim. Nu ne-am împotmolit la niciunul, din fericire. Planul a fost făcut într-un timp-record, a fost votat de toate cele cinci categorii de creditori și a fost validat de către judecătorul sindic. Numai că această ultimă etapă s-a încheiat în 3 octombrie, la doar câteva ore de la expirarea licenței. CNA nu a vrut să treacă peste acest lucru, deși era vorba despre o culpă minoră pentru care nici măcar nu am fost noi responsabili. Din acest motiv, în prima ședință în care CNA a avut cvorum, adică abia la trei săptămâni după expirarea licenței, în 18 octombrie, instituția nu a acceptat să prelungească licența, ceea ce era o simplă formalitate. În schimb, s-au arătat dispuși să aprobe o nouă licență pentru Neptun TV. Ceea ce nu au știut ei este că noi aveam un dosar pregătit pentru o asemenea oportunitate, pe care l-am depus în 18 octombrie. A fost aprobată licența în aceeași zi, pentru că dosarul a fost impecabil, nu avea cum să fie altfel din moment ce această televiziune a emis până în 18 octombrie fără să fie amenințată în vreun fel de CNA. Joi, 20 octombrie, am obținut avizul de emisie după ce, cu o zi înainte, la sediul nostru a avut loc inspecția în urma căreia s-a constatat că televiziunea și studiourile sale se află în același loc și în aceleași condiții”, a declarat Sorin-Lucian Ionescu.

Președintele-director general al Neptun TV a adăugat că perioada în care emisia on-air a fost suspendată a reprezentat momentul în care a descoperit că televiziunea are foarte mulți telespectatori fideli. Totodată, el a promis că Neptun TV va avea o abordare mai critică de acum încolo. „Am descoperit că avem foarte mulți prieteni, pentru că zeci de mii de oameni ne-au urmărit pe Facebook și pe site-ul nostru (http://www.ntvonline.ro/articol/ntv-live). Nu ne-am dat seama de acest lucru până acum, pentru că ne-am concentrat mai mult pe emisia on-air. Dar am aflat, cu aceeași ocazie, că avem și foarte mulți dușmani. După cum spunea Alexandru Lăpușneanu -„De mă voi îndrepta, pre mulți am să popesc și eu” - așavom proceda și noi. Am fost o televiziune prea cuminte, deși trebuia să fim critici. Asta a fost greșeala noastră: mulți ani i-am lăudat pe unii, în loc să îi criticăm.”

