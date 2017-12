Neptun TV transmite în direct „Centura de aur - Nicolae Linca“

Constanţa devine, între 4 şi 8 septembrie, capitala boxului românesc. La Pavilionul Expoziţional are loc turneul internaţional de box „Centura de aur - Nicolae Linca“, eveniment ce revine în actualitate după patru ani de pauză. Toate partidele ce vor avea loc în cadrul competiţiei sunt transmise în direct, integral, de Neptun TV. La evenimentul de mare notorietate în lumea boxului amator vor participa peste 100 de sportivi din 16 ţări. În ring, sportivii români se vor confrunta cu pugilişti din Cuba, Rusia, Bulgaria, Spania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Grecia, Finlanda, Olanda, Israel, Iran, Egipt, Ţara Galilor şi Nigeria. Cuba vine la competiţia ce are loc pe litoralul românesc cu cei mai puternici boxeri pe care îi are în acest moment. La Neptun TV, telespectatorii vor putea urmări în direct toate competiţiile din cadrul turneului, după următorul program: miercuri, începând cu ora 16.45, iar joi, vineri şi sâmbătă - de la ora 15.00. Duminică, 8 septembrie, prima transmisiune este programată să înceapă la ora 18.00, iar cea de-a doua, de la ora 20.00. În fiecare zi, la ştirile sportive, telespectatorii Neptun TV vor putea urmări rezumatul fiecărei partide, interviuri, dar şi declaraţii în exclusivitate.