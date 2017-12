Neputinţă portocalie

RECUNOAŞTEREA EŞECULUI Europarlamentarul PDL Cristian Preda este una din vocile care mimează disidenţa în partidul aflat la guvernare. La sfârşitul săptămânii ce tocmai s-a încheiat, pedelistul Preda i-a transmis şefului de partid, premierul Emil Boc, că dovedeşte în continuare că nu este capabil să crească încrederea românilor în guvernarea PDL. Întrebat de moderatorul unei emisiuni televizate ce părere are despre declaraţiile lui Iulian Urban referitoare la atacul din Norvegia şi despre posibila sancţiune a senatorului PDL, Preda a spus că “partidul se teme să ia vreo decizie în privinţa tuturor celor care au un vot acolo, în Parlament, unde e o majoritate foarte strânsă. Eu nu mă simt deloc confortabil, eu am spus de-a lungul vremii şi de Boc că ar trebui să-şi găsească alt job. Nu mi-a dovedit de-atunci încoace că ar fi capabil să sporească încrederea publicului în această guvernare, din păcate. Asta e situaţia”. Liderul PDL a ţinut să-şi exprime dezamăgirea că autorităţile române nu iau nicio măsură pentru a stopa exodul medicilor: “Sunt absolut şocat cum stăm şi ne uităm ca proştii, sunt mâniat cum ne uităm ca proştii cum ne pleacă cu zecile, cu sutele, medicii din ţară. Sunt oraşe întregi în Alsacia - am chiar prieteni care au mers în oraşe de 14.000-15.000 de locuitori - sunt deja 14-15 medici români - un medic român la 1.000 de francezi. Aceiaşi francezi care ne înjurau pentru romi şi pentru alte mizerii cheamă medici români”. Pe lângă faptul că actualii guvernanţi portocalii nu au făcut nimic pentru a împiedica acest exod, îi amintim pedelistului Preda că Traian Băsescu se bucura acum ceva timp în urmă că ne pleacă doctorii din ţară…

INDISCIPLINA DE PARTID Pentru că tot era la capitolul critici, Preda s-a arătat nemulţumit şi de sistemul de educaţie, în special mediul universitar, precizând că diferenţa dintre salariul pentru tinerii asistenţi sau lectori şi salariile de profesori este “enormă”: “Pentru a avea un personal de bună calitate în învăţământul universitar, ca şi în cel şcolar şi liceal, e nevoie de salarii decente”. Totodată, Preda a explicat de ce a participat la o emisiune televizată, în condiţiile în care conducerea PDL a decis să boicoteze postul respectiv de televiziune din cauza “minciunilor” prezentate în privinţa studiilor ministrului Daniel Funeriu: “Decizia boicotării televiziunii nu a fost discutată în interiorul partidului, astfel că nu au fost respectaţi cei trei D - dezbatere, decizie, disciplină”. Multe vorbe, gargară inutilă. Preda ar trebui să ştie că Puterea se faultează singură dar, din păcate, ne faultează şi pe noi. Prin urmare, dincolo de exerciţiul de imagine, pe Cristian Preda ar trebui să-l cuprindă grija pentru Coaliţia de guvernare care pare tot mai mult o “oaste” dezorganizată şi indisciplinată.