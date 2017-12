Nereguli grave la CNADNR. Vezi situația pe Constanța

02:25:17 / 04 Februarie 2016

Raportul asta e o gluma.

Adevarata furaciune e pretul kilometrului de autostrada. In 1990 era de 500.000 USD, in 2010 a ajuns la 30.000.000 USD adica de 60 de ori mai mult, in conditiile in care dolarul american s-o fi devalorizt sa zicem de 3 ori.