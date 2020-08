Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă că a identificat nereguli în staţiunile de pe litoral, și a atrasatenţia că activităţile nu sunt adecvate la situaţia epidemică.

De pe 15 mai, odată cu ieşirea din starea de urgenţă, noi am monitorizat evoluţia şi am şi redeschis anumite activităţi economice, în contextul măsurilor de relaxare. Aceste măsuri de relaxare au beneficiat de ordine comune ale ministrului Sănătăţii şi ministrului de resort şi de norme de aplicare şi desfăşurare a acestei activităţi. În măsura în care se respectă aceste reguli, putem vedea o activitatea normală. După cum am putut vedea, pe litoral sunt anumite zone unde regulile nu se respectă. Administratorii plajelor, cu şezlonguri sau plajă de nisip, ar trebui să respecte aceste norme şi atunci vom putea vedea şi o activitate normală desfăşurată în context pandemic. Nu suntem într-un sezon estival obişnuit, nu suntem într-un sezon estival care să ne poată permite să avem aceleaşi activităţi pe care le aveam şi anul trecut', a declarat ministrul pentru Agerpress.