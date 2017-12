Nereguli la navele venite în port

Inspecţiile efectuate în cadrul Campaniei “Black Sea Campaign 2014” de echipele comune ale Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din România, Sindicatului Liber al Navigatorilor şi Autorităţii Navale Române au continuat şi ieri. Controalele făcute la navele care vin în porturile româneşti demonstrează că nu se respectă Convenţia internaţională privind munca şi viaţa pe mare MLC - 2006 şi se încalcă drepturile navigatorilor. Pe şapte dintre cele opt nave inspectate - „Mjora” (pavilion Turcia), „Uni-R” (Tanzania), „C-Horse” (Togo), „Blue Sky M ” (Moldova), „HH 18” (Togo), „Arwad Princess” (Belize), “Caravos Harmony” (Insulele Marshall) - s-a constatat că nu existau contracte colective de muncă, iar salariile erau mici, sub nivelul contractelor naţionale sau de tip ITF. În plus, unele nave nu aveau la bord certificate care să ateste asigurarea navei. Toate navele găsite cu probleme au primit avertismente, urmând să remedieze deficienţele găsite. Singura navă care s-a conformat prevederilor MLC - 2006 este „Chrysoula S” (Grecia). Controalele la navele trase la cheu din porturile Constanţa, Midia şi Agigea vor continua până la sfârşitul săptămânii.