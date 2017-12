Nereţinerea impozitelor la sursă, contravenţie în cazierul fiscal

Guvernul a decis, ieri, diferenţierea termenului de radiere a faptelor din cazierul fiscal, care, potrivit actualei legislaţii, este de cinci ani, introducând o nouă grupă, de contravenţii, al căror termen de radiere va fi de un an, a anunţat secretarul de stat de la Ministerul Finanţelor Dan Lazăr. \"Ţinem cont de gravitatea faptei săvârşite de contribuabil. Dacă până acum toate faptele erau trecute în cazierul fiscal şi se radiau doar după o perioadă de cinci ani, noi am luat în considerare faptul că pentru anumite fapte care nu au o gravitate deosebită acest termen de radiere să fie de un an\", a spus Lazăr, precizând că Ordonanţa 75/2001 se va modifica în sensul diferenţierii termenelor de radiere după gravitatea faptei. Mai mult, Guvernul a introdus trei noi contravenţii care se vor înscrie în cazierul fiscal, respectiv: nereţinerea impozitelor cu stopaj la sursă, reţinerea dar nevărsarea impozitelor cu stopaj la sursă şi neprezentarea de către contribuabil a bunurilor sau a materiei impozabile în vederea calculului impozitului de către ANAF.